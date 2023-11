Au revoir Rudi Garcia! Partito il casting di Adl

Napoli-Empoli è stata senza dubbio l’ultima apparizione al Maradona di Rudi Garcia, il tecnico francese chiude la sua avventura in azzurro con uno score che lascia davvero perplessi.

In campionato sono 12 gare e 21 punti conquistati di cui: 6 vittorie, 3 pareggi, 3 sconfitte, mentre in Champions su 4 gare disputate 2 vittorie, un pareggio ed 1 sconfitta.

Analizzando un po’ la mini storia del tecnico, al di là della mancata scintilla con squadra ed ambiente, si è palesata l’insufficienza nell’approccio da parte di Garcia verso un gruppo che aveva vinto, imponendo un cambiamento radicale rispetto ad un assetto mai riconosciuto dallo stesso allenatore già in sede di presentazione.

Anche la preparazione lascia a desiderare, visti anche i tanti infortuni mai avvenuti negli anni precedenti, oltre che la scarsa attinenza a svolgere un lavoro settimanale atto a percepire quali potessero essere le cause di una squadra tanto confusionaria, sfilacciata e senza idee.

Senza dimenticare poi le parole del Patron dette alla Luiss con le quali Garcia veniva delegittimato totalmente, con riferimento alla sconfitta in casa contro la Fiorentina per 3 a 1, e probabilmente è lì che si è chiuso il rapporto: ammettendo l’errore nella scelta fatta.

La sconfitta contro i toscani subita ieri vede una formazione Machiavellica presentata dal tecnico, scesa in campo senza mostrare alcunché di gioco corale ma solo vivendo di spunti soprattutto dalla catena di destra, riferimento a Politano e Di Lorenzo, con calciatori come Anguissa e Lobatka stanchi e senza mordente, Simeone che non giocava da tempo dal primo minuto poi colpevolmente sostituito, Zielinski e Kvara in panchina. Quest’ultimo ancora una volta decisivo in negativo visto il gol sbagliato, e Lindstrom avrebbe meritato di giocare dall’ inizio invece di far giocare Raspadori come vice Zielo.

Gli avversari hanno messo più “garra”, giocando un calcio propositivo e provando anche a “sfidare” i Campioni d’ Italia, anche se Berisha è stato determinante in almeno tre interventi. Ciò lascia davvero senza parole perché se sono mancati i calciatori, va anche sottolineata la mancanza del motivatore.

A differenza di chi con “quattro ragazzini” è riuscito a vincere. E se dopo il gol dell’Empoli si comprende che il matrimonio sia davvero giunto al termine.

Adieu Garcia, ecco i possibili sostituti….

Ora è caccia al sostituto, ed i nomi sono tanti, anche se si fa sempre più insistente quello porterebbe a Igor Tudor, classe 78, in Italia ha già lavorato con Verona ed Udinese, mentre all’ estero grazie al buon lavoro svolto qui, si è guadagnato il Marsiglia. Ma non è solo lui il candidato, vi sarebbe un ritorno al passato che vedrebbe Mazzarri, oppure l’eccellenza campana Fabio Cannavaro. Infine resta sogno proibito Antonio Conte.

Oggi al massimo domani, potrebbe essere il giorno dell’erede di Rudi Garcia. Per ora la certezza è che non sarà presente lui mercoledì alla ripresa degli allenamenti. Adesso bisogna fare in fretta, approfittando anche della sosta delle Nazionali, e portare a Napoli un tecnico che dia di nuovo luce a squadra ed ambiente, per togliere ogni alibi agli stessi calciatori.

Quindi è ora di ripartire, stavolta senza intoppi. La stagione è ancora lunga e può essere ripresa, l’importante è che d’ora in poi vengano rispettati i ruoli, e soprattutto non si vada oltre le proprie capacità manageriali: il campo è una cosa, la scrivania è un‘altra!

