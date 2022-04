Atalanta-Napoli, le curiosità: conoscete la storia della monetina di Alemao?

Domenica 3 aprile riprende il campionato del Napoli, e lo fa al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Gli uomini di Spalletti sono chiamati alla vittoria dopo il successo casalingo sull’Udinese per 2-1. Negli anni, questa sfida è risultata spesso decisiva per le sorti delle due rose.

E’ il caso di Atalanta-Napoli della stagione 1989-90, stagione dell’ultimo scudetto azzurro quando sulla panchina sedeva Bigon ed in campo c’era un certo Diego Armando Maradona. La squadra di patron Ferlaino, si giocava il titolo di campione d’Italia con il Milan di Arrigo Sacchi, il quale aveva a disposizione campioni del calibro di Ruud Gullit, Marco Van Basten e Frank Rijkaard. Insomma, non proprio giocatori qualunque.

Quell’anno che i napoletani ricordano con orgoglio, portò i campani a rimontare sul Milan grazie all’episodio che passerà alla storia come: ” la monetina di Alemao”.

Ma cosa accadde realmente in quel di Bergamo?

Col risultato inchiodato sullo 0-0, a poco più di 10 minuti dal termine dell’incontro, dalla Curva occupata dai tifosi bergamaschi cominciarono a volare numerose monetine all’indirizzo dei calciatori in campo. Un pezzo di questi, da 100 lire per la precisione, colpì il brasiliano Alemao sul capo. Il giocatore dovette recarsi in ospedale per degli accertamenti e Ferlaino presentò prontamente il ricorso perchè il regolamento parlava chiaro: al verificarsi di situazioni di questo tipo, andava assegnata la vittoria a tavolino alla squadra proprietaria del giocatore colpito.

Così fu ed il pareggio per 0-0 maturato nei 90 minuti di gioco, fu corretto in 2-0 per gli azzurri che approfittarono di un altro errore del Milan e si avviarono verso il proprio secondo scudetto.

