Atalanta-Napoli: le condizioni delle due squadre tra infortunati e squalificati

Dopo la sosta per le Nazionali, Napoli ed Atalanta riprendono il proprio cammino in campionato, ma dovranno fare fronte ad inofrtunati e squalificati. Infatti, i due tecnici prepareranno il match con svariati interrogativi, anche perchè a vicenda non hanno la certezza dell’assetto tattico avversario.

Spalletti e Gasperini, però vivono situazioni totalmente differenti perchè gli azzurri si trovano a 63 punti in classifica, a soli 3 punti di distanza dal primo posto occupato dal Milan, mentre i nerazzurri sono attualmente al 5 posto della classe e a 8 punti dalla Juventus che dopo l’acquisto di Vlahovic non sembra avere intenzione di rinunciare alla possibilità di partecipare alla prossima Champions League.

Ma andiamo ad analizzare le situazioni nel dettaglio.

Qui Atalanta

I padroni di casa, nelle ultime 5 gare hanno raccolto soltanto 7 punti, mettendo in fila 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte. Per Gasperini assenti Zapata, Ilicic e Toloi. I tre giocatori sono tra i perni dello scacchiere tipo dei bergamaschi.

Qui Napoli

Gli ospiti, nelle ultime 5 gare hanno raccolto 10 punti, vincendo 3 partite, pareggiandone 1 e perdendone 1. Spalletti se la passa sicuramente peggio del suo collega perchè dovrà fare a meno di Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Adam Ounas, Alex Meret, Andrea Petagna e Victor Osimhen. Assenze non da poco conto, soprattutto dal momento in cui alcuni tra questi fanno parte della lista di titolari inamovibili e avrebbero potuto dare un senso totalmente diverso alla sfida.

A prendere il posto del terzino azzurro, sarà molto probabilmente Alessandro Zanoli, il quale dovrà dimostrare carattere e personalità per sostituire al meglio il 22 in una delle partite più delicate della stagione. Dries Mertens e Juan Jesus saranno inseriti nella formazione al posto di Osimhen e Rrahmani, mentre con ogni probabilità verrà convocato almeno uno tra Cioffi e Ambrosino.

