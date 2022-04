Atalanta-Napoli: i precedenti parlano di un tabù da sfatare per gli azzurri

Domani alle ore 15:00 tornerà in campo il Napoli dopo la sosta che ha fermato la il campionato italiano di massima serie per circa due settimane. Gli uomini di Spalletti riprendono dopo la grande vittoria in casa contro l’Udinese, in rimonta, ma senza il proprio bomber: Victor Osimhen.

Il nigeriano, insieme ad Amir Rrahmani sarà assente per squalifica data la folle ammonizione assegnatagli dall’arbitro Fourneau in pieno recupero prima del termine della gara contro i friulani. Per infortunio, invece, mancheranno Giovanni Di Lorenzo, Alex Meret, Andrea Petagna e Adam Ounas.

Luciano Spalletti è chiamato a preparare una gara perfetta a causa dell’emergenza a cui sta facendo fronte. Infatti, dal primo minuto partirà Alessandro Zanoli sulla corsia di destra della difesa, mentre a sostituire Rrahmani sarà Juan Jesus e per Osimhen è pronto Mertens, che scalpita per dedicare un gol al piccolo Ciro nato poco più di una settimana fa.

I precedenti tra Atalanta e Napoli

Al Gewiss Stadium, il Napoli ha l’occasione di sfatare un tabù che va avanti in casa dell’Atalanta dal 2 luglio 2020, quando Pasalic e Gosens condannarono la squadra di Gattuso ad abbandonare definitivamente le speranze per la corsa alla Champions League. Dopo quel giorno, azzurri e nerazzurri si sono affrontati in terra lombarda per due volte ed in entrambi i casi, i padroni di casa hanno avuto la meglio.

Va invertito questo trend negativo, ma al contempo vanno anche raddrizzati i numeri in trasferta, perchè se diamo uno sguardo ai numeri, le due squadre si sono affrontate 14 volte dall’inizio dell’era De Laurentiis e ben 8 volte l’hanno avuta vinta i bergamaschi. I partenopei hanno portato a casa il bottino pieno soltanto 4 volte e 2 volte si sono verificate situazioni di pareggio.

Anche i dati relativi ai gol non sorridono alla squadra di Spalletti, perchè in 14 partite hanno segnato soltanto 15 gol, subendone addirittura 26. Sommando tutti questi numeri, possiamo dire apertamente che il Napoli ha la necessità di sfatare quello che è diventato un vero e proprio tabù, per non perdere quella che potrebbe esseere l’ultima corsa per il treno scudetto.

