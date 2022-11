Atalanta-Napoli: gli azzurri sono più forti che mai

Il Gewiss Stadium è pronto ad accogliere il Napoli per un match esplosivo contro l’Atalanta.

Dopo la prima sconfitta contro il Liverpool dopo tredici vittorie, quale sarà l’approccio degli azzurri degli azzurri di Luciano Spalletti consapevoli di scendere in campo senza il 77 Kvicha Kvaratskhelia?



Ore 18:00 fischio d’inizio!

Inizio veloce per il Napoli, che al posto di Kvicha Kvaratskhelia ha schierato Elif Elmas.

3′ un errore di distrazione del Napoli concede all’Atalanta la possibilità di fare goal grazie ad uno scatto di Lookman che passa palla a Hojlund. Tuttavia Meret riesce a prevedere l’azione dell’Atalanta e mette prontamente le mani.

6′ il Napoli risponde all’attacco dell’Atalanta sfruttando la profondità di Victor Osimhen il quale tenta di andare al goal, ma viene bloccato dalla difesa bergamasca.

12′ L’atalanta riesce a prendersi un’altra palla interessante grazie a Hojlund che salta Juan Jesus in un primo momento anche se poi l’azzurro riesce a bloccarlo.

15′ occasione sprecata per l’Atalanta! Calcio d’angolo per l’Atalanta preso di testa da Toloi. Osimhen devia la palla che finisce sui piedi di Hojlund. Tuttavia non riesce a gonfiare la rete.

Possibile rigore per l’Atalanta!

Il direttore di gara Maurizio Mariani ha controllato il tocco di Victor Osimhen. E’ rigore!

19′ Sul dischetto Lookman tranquillo e deciso. Tira perfettamente la palla è goal per l’Atalanta. 1-0

Il Napoli deve e vuole reagire.

Calcio d’angolo per gli azzurri. Schema azzurro con assist di Zielinsky preso di testa da Victor Osimhen. Gol per il Napoli, 1-1.

La partita di riapre in soli 4 minuti.

29′ Calcio d’angolo per il Napoli, che scegli di agire con uno schema. Anguissa pericoloso che la prende di testa ma la manda troppo in alto, perdendo l’occasione di gonfiare la rete.

Il Napoli c’è! Gli azzurri di Spalletti hanno ritrovato la rignata e la forza.

34′ ottima azione del Napoli.

35′ Victor Osimhen corre in solitaria, lo raggiunge Demiral che duella con l’azzurro il quale riesce fino alla fine a difendere il pallone. Osimhen, con precisione mette la palla per Elmas che calcia di sinistro. GOAL NAPOLI, 2-1

Primo cartellino giallo della partita per l’Atalanta a seguito delle proteste di Demiral.

L’Atalanta entra in confusione, il Napoli ne approfitta entrando in contropiede ma il passaggio di Lozano per Osimhen è troppo lento…

Saranno due i minuti di recupero che però non regalano goal. Fischio del Direttore Sportivo. Intervallo!

Il Napoli è consapevole che l’Atalanta è una squadra ostica, motivo per il quale durante il secondo tempo dovranno essere più concentrati per chiudere la partita.

Ore 19:05 fischio d’inizio: al via il secondo tempo di Atalanta – Napoli

53′ Cross rischioso di Maehle per gli azzurri.

55′ occasione persa per l’Atalanta! Prima l’ingresso di Maehle dalla sinistra e il destro, respinto da Meret. Sulla ribattuta calcia subito Lookman ma il suo destro prende la traversa.

Cartellino giallo per il Napoli ai danni di Kim per un fallo, discutibile, su Pasalic.

Gli animi si stanno riscaldando in campo, sia per l’Atalanta sia per il Napoli.

58′ Altro giallo, questa volta per Hojlund dell’Atalanta per fallo pericoloso su Di Lorenzo.

Iniziano le sostituzioni. La panchina del Napoli si riscalda tra le risate di Politano e Spalletti.

64′ Doppio cambio azzurro: fuori Lozano e Zielinski, dentro Politano e Ndombelé

66′ cartellino giallo per il vice di Spalletti, Domenichini, per proteste. Proteste che presumibilmente si riferiscono al fallo dell’Atalanta su Zambo Anguissà non fischiato dal Direttore di Gara.

Gasperini risponde ai cambi azzurri!

71′ Doppio cambio pesante per l’Atalanta: fuori Hojlund e Pasalic dentro Zapata e Malinovskyi

74′ ottima azione di Giovanni Di Lorenzo ma Juan Musso è attento e ferma l’azione.

Cambio azzurro: Simeone per Osimhen

La stanchezza inizia a farsi sentire per entrambe le squadre ma il Napoli sfrutta la sua capacità nella resistenza

77′ Occasione sprecata per il Napoli! Il Cholito sfrutta la chance per colpire la rete dell’Atalanta: tira di destro ma la palla non entra per un soffio.

79′ Simone non demorde e ci riprova. Questa volta tira dalla distanza, ma il suo destro è centrale e non coglie impreparato Musso che ci mette le mani e blocca la palla.

Altro cambio per Gasperini che fa uscire Koopmeiners e Lookman per far entrare De Roon e Boga

Occasione persa per l’Atalanta! Malinovskyi piazza il mancino dalla distanza ma Meret si allunga e blocca la palla.

L’Atalanta di Gasperini sta alzando i ritmi, vuole recuperare il goal di svantaggio. Zapata cerca la conclusione con un destro ma il tiro è troppo forte.

Ultimo cambio per Gasperini: fuori Hateboer, dentro Soppy

89′ Il Napoli mantiene il possesso palla, mancano pochi minuti alla fine il Napoli non può e non deve concedere chances.

90′ saranno 4 i minuti di recupero.

90+3 : cartellino giallo per Duvan Zapata

Cambio Napoli negli ultimi minuti di questa faticosissima partita: Spalletti fa entrare n campo Zerbin e Gaetano per Elmas e Anguissa

Finisce 2-1 per il Napoli la partita contro l’Atalanta.

Proteste di Toloi e Maehle per un calcio d’angolo non assegnato, giallo per entrambi. Il direttore di gara deve uscire dal campo “scortato”.

