Anguissa: Felice per la vittoria e per i compagni

Felice per la vittoria e felice per i compagni, Anguissa a fine gara non ha dubbi sulla dedica, per la sua prima doppietta in serie A.

Modesto e umile, il centrocampista africano, che di fatto apre e chiude la partita del Maradona, in poco più di dieci minuti.

Nei due gol del numero 99, c’è tutto il repertorio delle sue qualità migliori: stacco di testa imperioso, fuga in velocità sulla fascia, conclusione potente e precisa. Ringrazia i compagni di squadra:

“Se ho fatto questi due gol è soprattutto per merito loro”

Ragione da vendere, visto il cross di Mario Rui, che lo pesca in area e come lo lancia Politano, in una fuga solitaria sulla corsia destra, che piega in due la difesa granata.

La possibilità di fare più gol, può essere la strada per diventare un centrocampista, ancora più forte?

“Per me non è importante segnare più gol, è importante fare bene il mio ruolo, per aiutare la squadra a vincere”

Quali sono ora gli obiettiv dei Napoli, in questa stagione?

“Vincere tutte le partite, non abbiamo obiettivi, ma guardiamo partita per partita, giocando per la vittoria”

Senza fronzoli Frank Zambo, che non vuole porsi un traguardo, ma dando il meglio in ogni gara, come del resto sta facendo dall’inizio dell’anno. Non salta mai una partita, insieme a Lobotka è il core del Napoli, non a caso primo giocatore di fatto acquistato in estate, segnale di come Spalletti partisse da lui, per costruire la nuova squadra.

Da inizio stagione, porta una fasciatura alla mano, forse più per scaramanzia che per necessità, svela l’arcano:

“C’è scritto il nome di mia moglie, di mia mamma, dei miei migliori amici, tutti gli affetti più importanti”

A loro va la dedica di questa bella giornata, dei suoi due gol e della vittoria, che lancia il Napoli in vetta alla classifica.

Non mancherà sicuramente il centrocampista azzurro, nella prossima sfida di Champions League. Nella ripresa, difatti, Spalletti gli concede del riposo, con una rotazione totale a centrocampo e in attacco.

Dopo le prestazioni con Liverpool e Rangers, Anguissa è chiamato ad un’altra notte magica in Olanda.

La doppietta con cui stende il Torino, è la miglior premessa , in vista di una settimana, già ricca di impegni.

