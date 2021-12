Andreazzoli in conferenza stampa: ” “Ho sempre avuto nella testa la necessità di gratificare i calciatori che alleno e l’unica maniera è giocare”

Cambiate spesso tanti uomini nella formazione iniziale: è una vostra forza?

“Ho sempre avuto nella testa la necessità di gratificare i calciatori che alleno e l’unica maniera è giocare. Quest’anno mi sono sforzato di farlo, la prima volta l’abbiamo fatto a Cagliari dove ne cambiammo cinque. Da lì è nata questa situazione. Ho cambiato anche il modo di fare. Prima i ragazzi sapevano la formazione il giorno prima, ora in albergo prima della partita. Vedo che questa strada ci sta portando bene. Abbiamo puntato gli occhi su delle situazioni positivi nell’analisi video per dimostrare che le gare si possono ben disputare solo con determinati atteggiamenti”.

Quant’è gratificante per lei, viste tutte le esperienze che ha avuto, vincere a Napoli o a Torino?

“Vedere questi ragazzi scendere in campo per la prima volta in questi stadi con la volontà di prendere il massimo risultato dà soddisfazione. Quando vedo baldoria poi me ne vado subito, i festeggiamenti li lascio a loro. Gioire tutti insieme nello spogliatoio dopo dà veramente soddisfazione. Il vantaggio di allenare a una certa età ti toglie un po’ quella pressione che magari un allenatore giovane ha perché vuole arrivare e costruirsi un futuro. Io voglio solo delle soddisfazioni e darle alla mia società e al mio direttore”.

