ADL: Taglio netto agli ingaggi. Dopo Insigne altri tre nomi.

E’ ufficialmente iniziata la stagione invernale di calciomercato con i conseguenti acquisti e vendite. In casa Napoli si respira un’aria di forte tensione in relazione all’addio di Insigne dovuto ai tagli sugli ingaggi voluti da Aurelio De Laurentiis, si perché, da quanto si legge sulla Gazzetta dello Sport, la società del Napoli vorrebbe ridurre di un terzo il monte di ingaggi.

Un taglio che attualmente vede altri due nomi tra i protagonisti della spending review azzurra: Mertens e Ghoulam i quali guadagnano rispettivamente 4,5 e 3,2 milioni di euro a stagione.

E’ ovvio che due calciatori come Mertens e Ghoulam, i quali hanno superato la soglia dei trent’anni, con stipendi che superano i tre milioni di euro, diventano una spesa insostenibile per la società di Aurelio de Laurentiis.

Mertens: la Juventus sarà la chiave!

Un amore cosi grande, recitava una canzone, ebbene si l’amore tra Mertens e Napoli. Una passione che spinge il folletto belga a dare il massimo pur di non andar via dalla città che tanto ama. Da quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport ” De Laurentiis decidesse di trattenerlo, gli chiederà di rinegoziare i termini economici dell’accordo. A meno che non arrivi una di quelle proposte irrinunciabili, la volontà del belga è quella di restare. Bisognerà però convincere il club della propria tenuta. La partita con la Juve sarà quindi il primo passo per farlo”.

Fabian Ruiz: una firma senza inchiostro

Il centrocampista spagnolo è in scadenza nel 2023 ma, a quanto pare, il presidente Aurelio de Laurentis sembrerebbe abbia messo in stand-by la firma per il rinnovo.

Fonti certe dichiarano che ADL avrebbe chiesto al tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, di ritornare in Champions cosi da poter usufruire degli introiti. E’ necessario ricordare che Fabian Ruiz è tra i giocatori della rosa del Napoli a guadagnare meno, 1,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia lo spagnolo potrebbe sperare in un aumento di stipendio annuo ma solo in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

