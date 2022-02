ADL sulla vittoria del Napoli a Venezia: “Una svolta”

Una partita combattuta fino al 100 minuto quella del Napoli a Venezia, che ha visto la vittoria degli azzurri con due splendidi goal: il primo al ’59 di Osimhen e il secondo al 100′ minuto di Petagna.

La visione di ADL

Profondo entusiasmo non solo per i tifosi del Napoli ma anche per il presidente ADL il quale ha rilasciato delle dichiarazioni piuttosto precise in merito alla sua squadra, riportate questa mattina dal quotidiano Il Mattino: “Osimhen è stato un vero trascinatore, non ha cercato solo la porta ma ha fatto le cose per la squadra, pensando ai compagni, dando una mano in tutte le fasi del gioco”.

Alla domanda scudetto, forse per scaramanzia forse per non illudere il pubblico, ADL ha scelto di mantenere un basso profilo preferendo tacere in merito alla “corsa allo scudetto”: “In questo momento ho il godimento per questa vittoria, senza guardare alla classifica, senza pensare alla partita con l’Inter di sabato o star qui a parlare di dove possiamo arrivare. Anche perché io certe cose non le dico.“

Significato della partita

Una partita quella contro il Venezia non semplice, sopra tutto in un momento in cui il Napoli sta riacquistando le forze. L’entrata in campo di Osimhen, a breve il ritorno di Anguissà e Koulibaly, l’ottimo campionato di Zieliński e Di Lorenzo, sono elementi che si stanno facendo sentire nella squadra azzurra, dopo la crisi di dicembre e gennaio.

Forse per questo gli occhi erano tutti puntati sul Napoli di Spalletti ieri. In merito anche ADL si è espresso dichiarando: “Ero certo che questa partita sarebbe stata per noi una specie di svolta ed è per questo che sono venuto: ho avvertito una strana tensione attorno a questa gara, come se una eventuale non vittoria da parte del Napoli avrebbe potuto frenare il nostro cammino. È da tanto tempo che non andavo in trasferta per una partita, contava dare un segnale a tutti con la mia presenza”.

ADL e Spalletti: l’intesa silente

De Laurentis si è espresso anche in merito all’allenatore Spalletti, sul quale già aveva tessuto le lodi mesi fa. Non è un mistero che ADL sia entusiasta del suo lavoro tanto da dichiarare: ” Lui è un grande uomo, un grande allenatore. Ci siamo guardati negli occhi per qualche istante e abbiamo sorriso. Io gli ho detto semplicemente ‘è andata’ e lui mi ha risposto con le stesse parole. Non era semplice vincere con il Venezia, questo non è un campo facile. I ragazzi sono carichi, li ho visti molto soddisfatti e questo è importante per poter arrivare al meglio alla partita di sabato sera”.

