ADL: “Strizza l’occhio agli investitori Arabi e Americani”

Il quotidiano la Repubblica, nell’edizione odierna, ha focalizzato l’attenzione sulla Serie Agrazie ad un approfondimento, in particolar modo, in merito al presidente del Napoli Aurelio De Lurentiis.

Il presidente azzurro sembrerebbe che, in virtù della crisi di cui sta soffrendo il calcio italiano, abbia proposto ai manager delle altre società italiane di tentare un accordo con le grandi figure manageriali Americane e degli Emirati Arabi.

Da come si può leggere sull’articolo: “L’ipotesi di un’asta milionaria tra Stati Uniti ed Emirati Arabi alletta ovviamente la Serie A, ma solo con il tempo sarà più chiara la effettiva fattibilità del progetto”.

Da cosa nasce l’idea di questa partnership?

L’idea di ADL nasce dalla questione partenza per il quater in vista dei Mondiali, ai quali sebbene l’Italia non parteciperà, il campionato di Serie A dovrà subire uno stop di ben 53 giorni, più precisamente dal 13 novembre al 5 gennaio.

Tenendo conto dei due anni di Covid-19, i quali hanno creato un grande buco economico per la mancanza di incassi e il campionato che dovrà fermarsi per i Mondiali, le squadre hanno necessità di nuovi investimenti sopra tutto per mantenere le spese di gestione delle squadre.

Adl e il Napoli

Tuttavia, nonostante quella di ADL sia solo una proposta, non si è lasciato scoraggiare iniziando già degli accordi con delle figure di spicco internazionali.

Non ha mai nascosto dei possibili accordi con manager Americani, ma dalle ultime notizie pare che nelle recenti settimane stia parlando con alcuni emirati intenzionati nel fare degli affari con il club azzurro.

Insomma ADL sta strizzando l’occhio sia ad Oriente che in Occidente.

Come finirà?

