Adl altro Ciak: Non c’è due senza tre! Arriva infatti il terzo tweet presidenziale di questa stagione che annuncia il terzo allenatore! Dopo Garcia e Mazzarri, entrambi esonerati, ecco Francesco Calzona che sveste i panni da Commissario Tecnico della Slovacchia, ha ottenuto il doppio incarico dalla Federazione, per vestire la tuta del Napoli e sedersi sulla panchina più scomoda della Serie A, proprio 48 ore prima della gara contro il Barcellona, valevole per gli ottavi di finale di Champions League.

Dunque anche Walter Mazzarri, che ha saputo del suo esonero solo nella tarda serata di ieri,, saluta Napoli con 4 mesi d’ anticipo rispetto al suo contratto, e con la consapevolezza di aver provato, ma fallito miseramente, visti anche i risultati fin qui ottenuti. Subentrato a Garcia, che aveva lasciato il Napoli al quarto posto, oggi risulta essere nono e lontano 9 punti dal quarto posto, occupato dall’ Atalanta di Gasp. Riuscire a far peggio risultava impossibile!

Il ruolino di marcia del tecnico di San Vincenzo, parla di 15 punti ottenuti in 12 partite, suddivise in 4 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte, di cui una pesantissima in Coppa Italia subita contro il Frosinone, al Maradona, per 0-4! Insomma, ha mostrato di capirci poco o nulla, in un caos già presente, che ha inciso non poco anche sul piano psicologico dei calciatori, dove il rendimento non è stato all’ altezza dello Scudetto, ormai scucito, sul petto conquistato a mani basse, non meno di sei mesi fa!

Adl si affida a Calzona e Sinatti!

Toccherà a Calzona, con l’aiuto del rientrante Sitanti, cercare di invertire la rotta di una stagione nata male e che sembra non aver fine nel voler toccare il fondo del barile! A questo punto la domanda da porsi è: Il momento era quello giusto? Oppure la scelta Calzona sarebbe stata più logica dopo l’esonero di Garcia? L’unica cosa incontrovertibile in questa vicenda, risulta essere la gestione malsana, anche in questo caso davvero approssimativa, che mostra certamente perché’ il Napoli si sia auto scucito il tricolore, senza neanche lottare per difenderne l’onore!

Ma come diceva un famoso film, il Mio nome? Nessuno…in questo caso, dove caos e approssimazione sono fedeli attori principali, io aggiungo la star, il sig. Io sono! il resto lo lascio a chi oggi, assiste inerme, ad una figura, che nella storia del calcio, non si era mai vista! Grazie di Cuore Presidente!

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati