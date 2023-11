A Mazzari si chiede di far tornare i fantastici quattro!

A Walter Mazzarri fresco di nomina presidenziale alla guida del Napoli, spetta un compito arduo, quanto intrigante conoscendone le sfaccettature caratteriali del tecnico toscano, nel dover rilanciare, oltre che il Napoli anche 4 moschettieri azzurri, venuti meno probabilmente, per la poca attinenza “alla lingua francese.”

Stiamo parlando di Kvara, Lindstrom, Lobotka e Zielinski, quattro pedine fondamentali per lo scacchiere azzurro, che deve assolutamnte rimettere in piedi l’allegra brigata dello scorso anno, in pratica tornare in campo per divertirsi, senza pressioni e soprattutto con tanta voglia ed idee dettate dal lavoro settimanale

A Mazzarri il compito di recuperare i 4 moschettieri…

Andando ad analizzare il discorso singoli, partendo da Kvara, che dopo l’uscita a Genova contro il grifone, si è mostrato nervoso quanto egoista rispetto all’ assist-man dello scorso anno che ha letteralmente stordito l’intero campionato. Prevedibile, dribblomane irritante, nervoso, tutte cose che hanno leso lui e la squadra, a cui fin’ ora ha dato davvero poco

Il metronomo, il riferimento ea Lobatka, invece ha perso le misure, e scusate il gioco di parole, lo spazio da lui ristretto in passato, divenuto praterie per gli avversari, detto in termini ingegneristici il povero Lobo non è riuscito a ricucire una tela tessuto in maniera eccellente lo scorso anno, rovinosamente distrutta al sesto mese dal tessitore pezzotto francese

Poi c’è Zielo, per gli avversari Zielinsky, che risulta sicuramente il calciatore più’ tecnico e completo in casa azzurra, ma ancora una volta frenato da un francesismo inopportuno, che ne mette in discussione agli occhi di tante doti tecniche tattiche di cui e possessore, sfruttando al massimo la classe cristallina del polacco

Ultimo, ma per ordine d’ arrivo in azzurro, e Lindstrom, danese che ha gia raggiunto il traguardo di Euro 2024 con la sua nazionale, a strano a dirsi, finora non ha trovato spazio se non per scampoli di partita, dove proprio nella gara clou per Garcia, stava per regalare il primo gol in maglia azzurra. Sicuramente difficile la lingua Danese, ma la comunicazione preferita ‘e l’inglese….capito?

Senza dimenticare uno dei perni difensivi della scorsa stagione, Rrahmani, il quale e stato assente per infortunio, ma da quando ha perso le tracce di Kim, pare che si sia perso anche lui. Può succedere e chiaro, ma crediamo che rispetto allo scorso anno abbia avuto in involuzione negativa sulla quale bisogna far breccia per eliminarla e migliorarne le prestazioni

Un lavoro certo non semplice per il tecnico di San Vincenzo, ma avere il vantaggio della lingua…scherzi a parte, Mazzarri dovrà far cambiare rotta ad una barca ormai con la bussola impazzita, dove tra il Tamigi ed il tirreno si era creato un ponte di non ritorno, ed ora si spera che il tecnico livornese, certamente carico e determinato a far bene, riporti la barca in porto la rimetta in sesto, e la ribattezzi “Napoli è tornata!” non tanto per presidente e serie A, ma questo tifo straordinario e la nostra splendida città!

https://www.persemprenapoli.it

