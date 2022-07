650 milioni possono bastare presidente?

A Napoli non si può prescindere dalla fantasia cinematografica. Si passa in pochi secondi dai gialli, ai comici, finendo in un lampo ai fantasy. Il Paese delle Meraviglie, la favola dei balocchi ed il tappeto volante.

Questo cappello per provar a raccontare la neonata querele tra Rai e la dirigenza Ssc Napoli calcio.

Il tg 3 regionale ha oggi stesso paventato la supposta ipotesi di una avanzata proposta di cessione del club.

Indiscrezioni attendibili, dice il tg3 campano, portano il presidente De Laurentis a valutare con particolare interesse una cessione del Napoli. 650 milioni il valore dell’operazione, secondo chi da la notizia.

Una bufala? Una fondata indiscrezione? Unica cosa certa la smentita che il Napoli si è affrettato a scrivere sul suo sito ufficiale. Una bugia bianca stile Giuntoli? Chi può dirlo.

Ci hanno abituato a tutto.

Dire, fare, baciare e dopo un attimo smentire.

Una riflessione.

Il presidente che fino a questo momento era stato “latitante”, oggi ha fatto sentire la sua “voce”.

Smentita secca con toni polemici. Smentita ed attacco al “servizio pubblico”.

A chi credere? Cosa credere?

Attendiamo.

Attendiamo con la speranza di capirci qualcosa.

