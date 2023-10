Sensi: “Vincere a Roma e Napoli è difficile! Vi dico perché Spalletti ha lasciato…”

Le parole di Rosella Sensi ex presidente della Roma

Rosella Sensi, ex presidente della Roma, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal:

“Vincere in piazze come Roma e Napoli è difficilissimo, ripetersi potrebbe essere molto difficile. Sono traguardi importanti frutto di una programmazione avvenuta nel tempo. Spalletti? Ha fatto un capolavoro insieme alla società, il presidente e l’allenatore hanno lavorato insieme per ottenere un grande risultato.

L’addio al Napoli di Spalletti? Il mister è stato furbo, ha capito che non poteva ripetersi.

Garcia? Il problema non è solo il suo, si deve lavorare tutti insieme per rialzarsi. La Roma di Mourinho mi piace, sono molto contenta dell’allenatore, sta facendo un ottimo lavoro”

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Cesari: “Rigore su Lozano? Vi spiego perché ieri c’è stata sudditanza in sala VAR”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati