Scozzafava: “Napoli merita di godersi questo momento con una squadra così”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuta Monica Scozzafava. La giornalista ha parlato dell’entusiasmo che si sta vivendo a Napoli grazie al cammino quasi perfetto della squadra di Spalletti.

“Napoli merita di godersi questo momento con una squadra così”

“Ora il Napoli affronterà l’ultima curva in salita quindi è necessario che tutti siano al meglio e che questa sosta per le nazionali non crei danni. In città c’è la sensazione di un tappo di una bottiglia che mantieni da tanto tempo e che man mano stai tirando su. Provi a contenere e con la classifica di questo momento diventa difficile trattenersi. Quindi è normale che la città vivi questo momento con entusiasmo un traguardo storico, poi il tappo verrà tolto definitivamente quando arriverà l’aritmetica. La creatività dei napoletani non ha limiti, io penso che quello che stiamo vedendo è poco rispetto a quello che succederà, sarà tutto una sorpresa non prevedibile. La città è organizzata, tutti i quartieri si stanno organizzando per celebrare questo traguardo storico. Inoltre si vede che anche chi non mastica calcio ha voglia di vivere questo momento”.

