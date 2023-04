Scozzafava: “Col Milan vi dico su chi punterei. Juan Jesus è un pretoriano di Spalletti”

Le dichiarazioni della nota giornalista raccolte dalla radio ufficiale azzurra a poche ore dalla decisiva sfida Champions con i rossoneri

Monica Scozzafava è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La nota giornalista ha detto la sua sulla sfida di domani tra Napoli e Milan e non solo. Scozzafava ha difatti commentato le possibili scelte tattiche di Spalletti, puntando su Ndombele e Juan Jesus.

“Premesso che non ha la palla di vetro ma al posto di Anguissa io domani farei giocare Ndombele. Per forza fisica ed esperienza pregressa il francese è superiore per me. La vera assenza che peserà è quella di Kim. Credo che Spalletti si affiderà a Juan Jesus per esperienza e professionalità. Il brasiliano è un pretoriano dell’allenatore toscano. Il gap tra le due squadre è la mentalità e l’abitudine Champions del Milan. Avere Maldini ha inciso. E si può notare il tutto anche dalle scelte compiute col Bologna. Il Milan però deve ora aver paura di un altro fattore: Osimhen. Un nove atipico e differente da tutti i grandi bomber azzurri. Ha esplosività, furia e potenza. Crea spazi e sposta equilibri. Garanzia per Spalletti e timore per Pioli, per me è quasi immarcabile”.

