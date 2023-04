Scozzafava: “A Milano l’ambiente è galvanizzato. Su Osimhen, ADL e lo stadio di proprietà…”

Le parole della nota giornalista raccolte dalla radio ufficiale della SSC Napoli in vista della sfida al Lecce e della doppia sfida Champions con i rossoneri

Monica Scozzafava è intervenuta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. La nota giornalista campana ha detto la sua sulla sconfitta subita col Milan e sui prossimi impegni della banda Spalletti.

Scozzafava: “Osimhen è determinante. ADL? Presto costruirà uno stadio di proprietà”

“De Laurentiis da tempi non sospetti pensa ad uno stadio di proprietà. Non ha mai avuto modo di realizzare tutti i suoi progetti perché necessaria mediazione con comune ed organi istituzionali. Attendiamo fiduciosi che prima o poi si troverà il giusto accordo.

Napoli-Milan? L’ambiente si è qui galvanizzato ed incoraggiato. C’è un ambiente milanese che pensa dopo aver vinto per quattro reti a zero con il Napoli, di poter incidere e vincere il doppio confronto in Champions. Molti però dimenticano che il Napoli sarà tutt’altra cosa: dalle motivazioni che saranno nettamente diverse passando magari per gli uomini che scenderanno in campo.

Osimhen? La sua presenza che ci piaccia o meno sposta equilibri. Sino ad adesso abbiamo visto una formazione forte nella sua totalità ma sappiamo bene che solo vedere il nove in campo crea disagio alle difese avversarie. Mi auguro che almeno nel match di ritorno sia in campo”.

