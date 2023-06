Samp, Quagliarella al 45′: “Emozioni forti in uno stadio fantastico, ringrazio i tifosi”

Intervista al termine del primo tempo per l’attaccante della Sampdoria: le dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn

Questo pomeriggio sta andando in scena al Maradona la partita tra Napoli e Sampdoria, valida per l’ultima giornata del campionato di Serie A. Terminata la prima frazione di gioco, la squadra azzurra ha sprecato alcune occasioni da gol, il risultato resta ancora in parità. Durante l’intervallo, Quagliarella ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Quagliarella: “Grazie ai tifosi per l’affetto dimostrato al Maradona”

Di seguito le dichiarazioni dell’attaccante italiano: “Mi dispiace che i tifosi mi abbiano visto soltanto piangere nell’ultima settimana… Emozioni fortissime, mi ero ripromesso di non piangere, ma le emozioni hanno preso il sopravvento. Con uno stadio simile, non potevo non piangere. Non mi aspettavo lo striscione e soprattutto l’affetto così intenso dalla tifoseria azzurra”.

