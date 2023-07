Samardzic, il Napoli prepara un’offerta monstre: Le cifre

Le ultimissime notizie di calciomercato vedono un forte interessamento del club azzurro sul forte centrocampista tedesco dei friulani

Le prime mosse di mercato in casa Napoli sono chiare e definite. Dopo aver scelto chi prenderà il posto di Kim, in orbita Bayern, si penserà a rinforzare la linea mediana. Il nome caldo è quello di Samardzic. Di seguito ecco le dichiarazioni di Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, al riguardo:

“Il Napoli è pronto a far sul serio per Samardzic. Il centrocampista tedesco è il vero obiettivo di mercato degli azzurri. Pronta difatti l’offerta che legherà poi il centrale alla formazione partenopea. Nei prossimi giorni arriverà l’affondo decisivo. Le cifre sono quelle che conosciamo da tempo, 25 milioni per strappare il sì dei Pozzo“.

