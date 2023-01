Salernitana-Napoli, dove vedere la gara: orario, canale tv e live streaming

Salernitana e Napoli si affronteranno nella prossima giornata di campionato. I granata vengono da una settimana realmente impegnativa, derivante dall’esonero di Nicola poi richiamato alle armi da Iervolino stesso. Il Napoli è invece stato eliminato dalla Cremonese in Coppa Italia ai calci di rigore.

Dove si gioca Salernitana-Napoli?

Città: Salerno

Stadio: Arechi

Data e ora del calcio d’inizio: sabato 21 gennaio, ore 18:00

Arbitro: Chiffi

Var: Nasca

Ecco dove vedere il Napoli in tv e in live streaming.

Salernitana-Napoli si giocherà allo Stadio Arechi di Salerno sabato 21 gennaio 2023 alle ore 18:00.

Si tratterà di un’esclusiva DAZN, detentore dei diritti di 10 partite su 10 per ogni giornata di Serie A, di cui 3 in co-esclusiva con Sky Sport. La gara sarà visibile in streaming, attraverso il download dell’app ufficiale dell’emittente – con relativa iscrizione e abbonamento – o attraverso una qualsiasi Smart TV.

Da quest’anno, con l’acquisto del canale satellitare ZONA DAZN (214 di Sky), la Serie A sbarca anche su Sky Calcio. Sarà comunque necessario il doppio abbonamento ad entrambe le piattaforme, con un sovrapprezzo di 5 euro al mese per gli abbonati a DAZN.

Si sconsiglia categoricamente l’utilizzo di siti pirata per la visione della gara. Sarà disponibile anche sul sito di persemprenapoli.it una diretta testuale per seguire il Napoli ed essere aggiornati sul prepartita, le formazioni ufficiali ed il racconto live delle azioni principali. Sarà un evento non solo attesissimo dai tifosi azzurri, ma che sarà seguito in tutto il mondo.

