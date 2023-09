Sabatini: “ADL ha lasciato in sospeso cose importanti. Garcia? Sembrava in declino”

A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Sandro Sabatini, noto giornalista, che ha parlato della situazione in casa Napoli.

Il noto giornalista ha parlato della situazione in casa Napoli

“La carriera di Garcia sembrava in declino, ma il tecnico è valido, ha esperienza. La squadra è cambiata solo in Kim quindi di fatto è rimasta uguale, il presidente è sempre lo stesso e quindi cosa è cambiato? E’ cambiato l’allenatore che è bravo ed ha esperienza, il preparatore atletico che però credo abbia fatto il lavoro dell’anno scorso, il ds, ma la squadra è comunque rimasta la stessa.

De Laurentiis in ritiro ha fatto anche lo steward, mi sembra un po’ troppo, anche perché poi ha lasciato in sospeso cose importanti. La situazione Osimhen, Kvara, Zielinski e tutte queste situazioni aperte, unite al cambio di allenatore hanno sbilanciato un po’ gli equilibri.

Ma anche questo, non si può dire che sia causa del gioco poco fluido del Napoli. L’immagine della partita in Portogallo è l’abbraccio della squadra con Garcia un po’ in disparte. E, in questo ci vedo anche qualcosa di positivo perché la squadra si è unita e pensa solo a se stessa. Se lo spogliatoio è unito, puoi correre di più.

Il Napoli ha fatto molto di più di quanto ci si aspettava. A volte basta una scintilla, ma l’anno scorso si era creato un entusiasmo ed una partecipazione unica. Il Napoli l’anno scorso non ha vinto lo scudetto, se l’è mangiato e il sospetto che tutti i giocatori abbiano dato più di quanto ci si aspettava c’è. Ora si ritorna con i piedi sulla terra”.

