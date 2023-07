Rivoluzione UEFA: nuove regole dalla stagione 2024-2025

Si rivoluzionano i campionati delle coppe europee per i club dalla stagione 2024-2025: la UEFA potrebbe applicare la non retrocessione delle squadre da una competizione ad un’altra. Secondo quanto ha riportato Calcio e Finanza, il nuovo format porterebbe ad una vera e propria rivoluzione: infatti le squadre che si qualificheranno in terza posizione in Champions League e in Europa League non potranno accedere alle fasi successive delle competizioni più basse. Nei documenti è specificato come al termine “al termine della fase a gironi, in ciascuna delle competizioni le squadre classificate dalla 1ª alla 8ª posizione si qualificheranno direttamente per gli ottavi di finale. Le squadre dal 9° al 16° posto affronteranno le squadre dal 17° al 24° negli spareggi a eliminazione diretta, per qualificarsi agli ottavi di finale. I club posizionati dal 25° posto in giù saranno eliminati da tutte le competizioni UEFA per club”. Una vera e propria rivoluzione che porterà ad una nuova fase di valutazione tecnica da parte degli allenatori e club per poter essere competitivi nelle nuove coppe europee.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati