Rinnovo Osimhen – Nuova opzione di De Laurentiis per blindarlo: La strategia

Cessione o rinnovo con una nuova opzione, questo è il dilemma il quale aleggia sul futuro dell’attaccante nigeriano: il piano del presidente per blindarlo, rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino

Al termine di una stagione da urlo, Victor Osimhen si è confermato come uno dei bomber più prolifici d’Europa. L’attaccante nigeriano ha trascinato a suon di gol e di assist la squadra azzurra verso la conquista dello scudetto, dopo oltre un trentennio dall’ultima nomina di campione d’Italia. Le sue prestazioni straordinarie hanno attirato l’attenzione dei top club europei, in particolare il Psg, presto orfano dell’addio di Mbappè. Ma l’intenzione del presidente De Laurentiis è lampante: rinnovare il contratto dell’ex centravanti del Lilla.

De Laurentiis vuole blindare Osimhen: Ecco il piano del presidente per il rinnovo

Di seguito i dettagli rivelati dall’edizione odierna de Il Mattino:

“Sarà un’estate calda in attesa che cominci la prossima stagione: c’è il piano di De Laurentiis per il rinnovo di altri due anni con prolungamento dell’accordo attuale fino al 2027 con adeguamento economico (potrebbe anche essere inserito una clausola rescissoria). E c’è l’interesse dei top club europei, Psg in testa (Messi ha dato l’addio e ci sarà da capire il futuro di Mbappè che non ha rinnovato ed è in scadenza tra un anno con l’interesse sullo sfondo del Real Madrid ).

E a seguire anche l’attenzione di quelli di Premier League (Chelsea e Manchester United), che potrebbero decidere di scendere in campo con un’offerta di quelle importanti per il Napoli. L’intenzione di De Laurentiis è di tenerlo a Napoli, si è in attesa di quelle che saranno le prossime mosse con il suo agente Roberto Calenda: per poter trattare con il club azzurro occorrerà presentare un’offerta di quelle irrinunciabili, come spiegò De Laurentiis“.

