Rinnovo Osimhen: ADL pronto ad offrire un ingaggio monstre! Le cifre

Le ultimissime notizie di calciomercato targate Radio Kiss Kiss sul possibile prosieguo dell’avventura in azzurro da parte del capocannoniere della A

Il Napoli dopo aver scelto la sua nuova guida tecnica, sta allestendo la rosa che dovrà difendere il tricolore. Il primo nodo da sciogliere è quello legato a Victor Osimhen. Di seguito ecco quanto dichiarato dalla redazione di Radio Kiss Kiss Napolisul possibile rinnovo contrattuale del nove:

“Il Napoli con De Laurentiis in prima persona sta cercando di trattenere a tutti i costi Osimhen. Pronta una offerta da ben 7,5 milioni di euro a stagione per blindare il nigeriano. In settimana sarà previsto un nuovo incontro con l’agente del calciatore, Calenda, e si cercherà di strappare un sì dall’entourage del capocannoniere della A”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati