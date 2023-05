RAI, Venerato: “ADL valuta un possibile ritorno di due ex, un allenatore e un dirigente”

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, soffermandosi sul possibile successore di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli.

Venerato sul successore di Spalletti

“Nessuno ha mai pensato che il 4 giugno si sarebbe potuto annunciare il nuovo allenatore. La settimana successiva, piuttosto, potrebbe essere importante. In questi giorni De Laurentiis è concentrato su Luis Enrique. L’obiettivo è rimuovere le perplessità del tecnico spagnolo sull’esperienza italiana.

L’ex Barça, infatti, non nutre dubbi sul Napoli, quanto piuttosto su un ritorno nel calcio italiano. L’esperienza romana l’ha segnato su quelli che sono le metodologie ed i modi di fare del nostro calcio. In Italia non si era capito il potenziale del coach, e forse avrebbe avuto bisogno di ulteriore tempo per poter dimostrare il suo valore. Starà al presidente azzurro lasciargli capire come il Napoli sia un’isola felice, che predilige la progettualità ed un fiorente scouting.

È ovvio che, se arrivasse l’offerta giusta dalla Premier, gli azzurri potrebbero considerarsi fuori gioco. Va anche considerato un dialogo avuto con il club parigino, più che altro indiretto, anche se Enrique non è certo il primo nome. La dirigenza del Paris vorrebbe puntare tutto su Zidane, mentre Campos spinge, ovviamente, per Josè Mourinho. Non c’è molta convinzione sull’opzione Tottenham, mentre colleghi brasiliani mi riferiscono che, se saltasse Ancelotti, la Seleçao valuterebbe due profili interni – brasiliani, appunto.

Ciò detto, il primo scoglio da superare è convincere Luis Enrique a sposare il progetto partenopeo, e del fatto che Napoli sia un’eccezione nel palcoscenico nazionale. Ad oggi, le sensazioni non possono dirsi positive. Più passano i giorni, senza un riscontro positivo da parte dell’ex commissario tecnico della Spagna, più è probabile che si guardi ad altre soluzioni.

Conceiçao, Motta ed Italiano sono le alternative da mettere in conto. Thiago Motta è un allenatore gradito il quale, però, non pare aver ricevuto telefonate dal club azzurro. Sul tecnico Viola molto dipenderà anche dalla volontà del presidente Commisso, vicino a De Laurentiis, di privarsi del proprio allenatore. L’allenatore portoghese, infine, fu cercato proprio prima dell’approdo di Spalletti. I rapporti con l’agente Mendes proseguono, e chissà che questo non possa essere l’anno buono. Se dovessero sfumare tutti i nomi attenzionati, attenzione ad una voce che, in queste ore, circola insistentemente. Una coppia, allenatore e dirigente, composta da Pecchia e Rafa Benitez”.

