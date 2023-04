Questore di Napoli: “Divieti di striscioni e bandiere? Tutto falso! Vi spiego come risolvere il problema…”

Il questore di Napoli è intervenuto al programma radiofonico di Valter De Maggio circa le contestazioni degli ultras azzurri

Il questore di Napoli Alessandro Giuliano si è espresso ai microfoni della radio ufficiale degli azzurri, Kiss Kiss Napoli sugli scontri tra ultras e sulla festa Scudetto.

Il questore di Napoli sul problema striscioni in curva

Nel 2023 ci sono stati 127 Daspo emessi dalla Questura di Napoli, di cui 89 inerenti le manifestazioni sportive. Numeri importanti…

“Sono numeri indicativi di quanto noi teniamo alla sicurezza dello stadio e di quanto riteniamo giusto sanzionare in maniera severa i comportamenti pericolosi. Personalmente non sono d’accordo con questa doppia immagine di Napoli festosa e stadio brutto. Allo stadio ci sono 51mila persone che in massima parte si comportano bene e che vogliono solo vedere una partita di calcio con una squadra che sta andando bene e dovrebbe essere una festa per tutta la città. E’ sbagliato identificare il comportamento di poche centinaia di persone con quello di decine di migliaia di persone che in realtà rispettano le regole e vogliono soltanto vedere la partita. Tra questi 50mila ce ne sono migliaia anche nelle stesse curve.

Sugli scontri tra tifosi nel 2023? Sono riconducibili a quelle poche centinaia di persone di cui parlavo in precedenza e non di certo a tutte le altre brave persone.

C’è preoccupazione anche in previsione delle Festa Scudetto?

“Si tratterà di un grande vento che va analizzato sotto ogni profilo incluso quello della sicurezza così che nessuno debba preoccuparsi della propria incolumità visto che ci sarà tanta gente in strada”.

State pensando a delle misure eccezionali per la Festa Scudetto?

“A fronte di un molto considerevole afflusso di persone in strada è giusto che ci siano delle misure finalizzate affinché determinate aree siano affollate ma non decisamente affollate. E’ doveroso”.

Sui divieti di striscioni e bandiere

“Il divieto in curva delle bandiere e degli striscioni si possono sorvolare con una semplice richiesta ritrovabile anche su Internet. Bisogna fare controlli circa il messaggio degli striscioni, il materiale e la sicurezza. Vedi nei distinti, lì ci sono bandiere e anche lì è un settore di tifosi del Napoli. Ad ogni modo ci tengo a sottolineare che la contestazione pacifica è sempre lecita, in quanto non si è sempre d’accordo con le decisioni.

