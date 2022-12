Pizzul: “Se mi chiedono di dare una definizione di Maradona? ecco come rispondo. Ho un rimpianto…”

Nel corso della trasmissione ‘Radio Goal‘ in onda su Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Bruno Pizzul. Lo storico telecronista ha parlato del Napoli che quest’anno sembra esser la favorita per lo scudetto. Inoltre ha commentato il paragone Maradona-Messi.

“Il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto. Maradona è intoccabile”

“Diego è intoccabile non solo Napoli ma per tutti. Quando mi chiedono di dare una definizione di Maradona dico unico che non vuol dire nulla ma dire tanto. Maradona non è paragonabile a nessun giocatore. Può aver segnato qualche gol in più in qualche parte, a Diego è Diego. Lui merita il primo posto sul gradino dei più grandi al mondo. Tutti, non solo i napoletani, abbiamo negli occhi l’immagine di Diego che sale le scale del San Paolo. In quel momento tutti abbiamo capito che a Napoli si stava per costruire qualcosa di straordinario”.

Sul Napoli

“Io penso che il Napoli ha la stragrande potenzialità di portare a casa lo Scudetto. Il Napoli ha tutti gli elementi per farlo. Unisce l’utile e il dilettevole, gioca un calcio spettacolare e vince. Poi Spalletti ha la possibilità di far giocare in modo imprevedibile la sua squadra. I giocatori hanno la possibilità di vivere la propria partita con il proprio estro, il loro istinto, come fa Raspadori. Ma tutti i giocatori azzurri riescono ad interpretare la propria partita con la propria fantasia e istintività”.

Sui rimpianti della sua carriera

“Ho dei rimpianti nella mica carriera, ma non ho perso il sonno per non aver mai urlato Campioni del Mondo. Mi sono consolato con le soddisfazioni che ci hanno dato i club italiani”.

