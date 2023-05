Pistocchi: “Penalizzazione della Juve? Potrebbero aprirsi nuovi scenari. Il possibile addio di Giuntoli? Meno grave del previsto, vi spiego…”

Il noto giornalista si è soffermato sul possibile addio a fine stagione del direttore sportivo del Napoli

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, noto giornalista, che ha parlato del possibile addio di Giuntoli e di altri temi legati al Napoli.

Le parole di Pistocchi:

“Gli addi possono rovinare la festa del Napoli? Assolutamente no, la storia l’ha dimostrato spesso. Il Napoli pur cambiando spesso ciclo, è sempre rimasto in alto e ha addirittura vinto, dalle coppe al campionato. Nel calcio gli uomini vanno e vengono, la società deve solo essere pronta a qualsiasi evenienza. Se al Napoli arrivasse un’offerta irrinunciabile per Osimhen, cosa dovrebbe fare se non impacchettarlo e mandarlo via? Poi devi essere bravo a rimpiazzarlo con elementi all’altezza.

L’addio di Giuntoli? L’offerta della Juventus è molto seria, anche se molto dipenderà da quello che succederà nei processi sportivi. L’importante per il Napoli è che resti l’area scouting, perdere quella sarebbe gravissimo. Perdere solo Giuntoli sarebbe meno grave, visto che puoi rimpiazzarlo con professionisti comunque encomiabili. E Accardi è uno di questi.

A Napoli la festa va avanti da mesi e questo dà una sferzata di entusiasmo a tutto il calcio italiano, rimasto un po’ mummificato negli ultimi anni. Sono rimasto molto contento, è stato gratificato il lavoro della società, dell’allenatore e della tifoseria. Il Napoli meritava lo Scudetto già negli anni precedenti. E ora, non era mai successo di vedere una vittoria così dominata! Lo Scudetto del Napoli è uno Scudetto senza ombre, in tutti i sensi.

Nuova penalizzazione della Juve? Su questo non c’è alcun dubbio, dovremo solo vedere di quanto sarà. Si chiuderà una prima pagina, ma potrebbero aprirsene delle nuove molto pesanti. Bisognerà vedere anche quello che farà Elkann, visto che la Exorr non può dirsi totalmente estranei a quanto successo. Ci sono le intercettazioni tra John Elkann e Agnelli, dopotutto”.

