Pistocchi: “Osimhen? Offerta faraonica del Psg. Ecco il profilo ideale per sostituirlo”

Le rivelazione del noto giornalista italiano ai microfoni di Radio Kiss Kiss: le dichiarazioni

Quest’oggi, Maurizio Pistocchi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Il giornalista ha rivelato le cifre dell’ingaggio che il Psg avrebbe offerto a Victor Osimhen per convincerlo a lasciare il Napoli.

“Hojlund potrebbe essere il profilo perfetto per il gioco del Napoli, se Osimhen dovesse lasciare la squadra. Fisicità e velocità: può diventare un calciatore rilevante, pur non essendo simile al nigeriano. Ho informazioni inerente al Psg e all’offerta formulata a Victor di dodici milioni di euro all’anno, sarebbe impensabile per il Napoli trattenere il calciatore. Mi piace tanto anche David del Lilla”.

