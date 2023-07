Pistocchi: “Giuntoli ha fatto una scelta molto rischiosa. Vi parlo del mio libro Juventopoli…”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Cerchione su 1 Station Radio, è intervenuto il noto giornalista

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Maurizio Pistocchi, noto giornalista e scrittore, ed ha parlato dell’attualità di casa Juventus soffermandosi sull’approdo di Giuntoli e sul nuovo libro Juventopoli.

“La Juventus è proprietà della famiglia più potente e ricca del Paese. Inoltre, la Juventus vanta una grande storia. Un club che ha vinto tantissimo, in Italia ed in parte all’estero. La Juve ha una certa notorietà anche in quanto squadra più tifata in Italia. Il problema, però, continua ad essere quello di non avere un progetto tecnico adeguato”.

“Molti calciatori vogliono lasciare il club, soprattutto in virtù della guida tecnica. I vari Chiesa e Vlahovic non hanno più voglia di giocare quel calcio lì, volgendo il proprio sguardo verso Liga e Premier. È ovvio che Giuntoli ha fatto una scelta molto rischiosa. Dovrà rifondare un club che viene da due anni molto difficili. La prospettiva di essere plenipotenziario, al pari di Calvo, avrà indotto Cristiano ad approdare in bianconero. D’altronde, è il potere a guidare, spesso, le scelte”.

Pistocchi parla del suo nuovo libro Juventopoli

“Oggi è uscito il libro Juventopoli. Un libro che nasce da un’esigenza. In questo Paese c’è una bruttissima abitudine. Quella di dimenticarsi di tutto, degli illeciti e degli scandali. Alla fine, resta soltanto un pallido ricordo. Abbiamo, invece, voluto mettere tutto bianco su nero tutto quello che è successo in questo anno incredibile. Un anno in cui si è passati da autoaccuse, come quelle di alcuni dirigenti che affermavano “questa è peggio di Calciopoli perché ce la siamo fatta da soli”, al patteggiamento che ha risolto tutto con 700.000 euro e spiccioli. La gente, oggi, si chiede perché c’è un processo in corso presso la giustizia ordinaria. Abbiamo voluto porre un’analisi di quanto successo, arricchendola anche di altri episodi poco piacevoli della storia recente del calcio italiano. Potremmo definirlo un doculibro, dunque. Credo che sia un libro che tutti dovrebbero leggere, anche quelli che ancor prima che esca stanno riempendo il libro di recensioni negative. Una lettura del libro che potrebbe aiutare ad evitare di ripetere certi errori”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati