Petagna dica 33 anzi no 25

Avevamo un attaccante di primo piano seduto in panca e non lo sapevamo. Avevamo un pezzo pregiato da scambiare al mercato estivo come contropartita e non avevamo sentore. Ci perdonerà l’ironia l’educato e silenzioso Andrea Petagna ma i 25 milioni richiesti per la sua cessione sembrano quelli da Monopoli. Ironia a noi concessa al Napili no. Noi possiamo concederci le sviste ma Spalletti? Spalletti aveva un attaccante da 25 milioni in panca e lo ha utilizzato praticamente mai? I dati freddi e spietati di questa stagione dicono 24 gare 3 gol 1 assist. 569 minuti totali. Ancor più tragicomicamente 50 gare in due stagioni e 7 gol. Ci ripetiamo nel tono puramente ironico ed assolvendo Petagna da ogni colpa. Il suo gioco, il suo fisico, la stazza e la tecnica mai sono state tenute veramente in considerazione, prima da, Gattuso poi da Spalletti. La Salernitana prima, la Samp poi, avevano mosso un timido tentativo per Andrea ma 25 milioni sono cifra spropositata.

Intanto, ci sbaglieremio, Petagna ci sembra più vittima del Napoli che risorsa. Più costretto che felice del suo ruolo. Ancora un anno di allenamento e poche presenze per il colosso ex Spal? Intanto secondo le stanze di Castelvorturno vale quanto Fabian Ruiz, milione più milione meno.

Strategie davvero artificiose ed articolate in questo pazzo mercato partenopeo. Ci diranno che era un tentativo di spronare il ragazzo oppure un atto di spionaggio per far venir fuori gli emissari di Delofeu. Mosse da 007 in casa Napoli.

Ci scusera’ Andrea Petagna. Ci scusera’ chi legge 25 milioni come molliche di pane. Ci scusera’ ancora la tifoseria per l’ennesima boutade di casa de Laurentis.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati