Pavarese: “Spalletti miglior allenatore italiano, ha fatto bene a dire quelle cose”

L’ex direttore sportivo di Napoli e Torino, Gigi Pavarese, è intervenuto a Febbre a 90, su Vikonos Web Radio/Tv. Ecco le sue principali dichiarazioni.

Apprezzo tantissimo Spalletti, a mio parere è il miglior allenatore italiano e dopo quanto ha fatto il Napoli ieri la mia stima è accresciuta ancora. Inoltre, bene ha fatto Luciano a richiamare tutti all’unione: tutti noi possiamo scrivere una pagina importante della storia del Napoli.

Martedì bisognerà mettere da parte, chi in un verso, chi in un altro, ogni incomprensione ed aiutare la squadra, che ha bisogno dell’incitamento del pubblico. Propongo di andare al Maradona tutti vestiti d’azzurro, non credo che ci chiederanno la certificazione ignifuga per i nostri abiti.

Ieri la squadra ha creato almeno sei, sette nitide palle gol. Il Napoli ha offerto una grandissima prestazione e nel finale, con l’uomo in meno, c’è voluta una super parata di Maignan su Di Lorenzo per evitare il pari. Senza dimenticare quanto creato nel primo tempo e proprio negli ultimi minuti con l’occasionissima di Olivera.

Insomma, sono soddisfatto della prestazione del Napoli a San Siro e sarà emozionante e bello vivere l’appuntamento di martedì prossimo a Fuorigrotta. Sarà un po’ come rivivere quei quarti di Coppa Uefa dell’89 con la Juventus. Certo, spero di non arrivare ai supplementari, ma se pure dovessimo vincere al 119’ non sarebbe male. Ad ogni modo, bisogna scrivere la storia del club azzurro ed il Napoli può assolutamente farlo.

Sabato ampio turnover con il Verona? Credo che Spalletti sappia perfettamente cosa fare”.

