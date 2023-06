Osimhen, l’amico: “Vi spiego perché non parla italiano. Futuro di Victor? Vi rivelo il suo desiderio. Su Garcia… ”

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Oma Akatugba, soffermandosi sul futuro dell’attaccante del Napoli

A Radio Napoli Centrale è intervenuto Oma Akatugba, giornalista nigeriano e amico di Victor Osimhen, soffermandosi sul futuro dell’attaccante del Napoli.

“Victor ama Napoli e le sue persone, è davvero felice, specialmente dopo aver vinto lo scudetto. 2 anni di contratto? Una domanda molto difficile. Lo spero, perché vuole restare a Napoli. De Laurentiis vuole rinnovare, ma se arriva una grande offerta, è impossibile tenerlo. Questo è il calcio e questa è la sua vita. Victor ha giocato in tutti i club per un solo anno, al Napoli è già da 3 anni. Penso, ma non sono certo, vorrebbe giocare ancora un anno al Napoli. A Napoli è il Re e Kvara è la Regina (ride, ndr). Victor sfortunatamente, a causa dell’infortunio, non ha dato il massimo in Champions League, ma perché no, l’anno prossimo si può pensare ad arrivare fino in fondo. Il Napoli vincerà di nuovo lo scudetto? Penso sia difficile, ad essere onesti. C’è da dire che Kim potrebbe andare via e lui è un grande giocatore, se restano Victor e Kvara allora ci sono più chance. Se amo Napoli? Naturalmente.

Su Garcia

“Il suo lavoro sarà difficile. Dopo Spalletti, se non vincerà niente, sarà considerato un fallimento. Spalletti è un super allenatore, Garcia non credo sia all’altezza. Perché Osimhen non parla italiano? Non è bravo con le lingue. Parla solo inglese. Dice solo poche parole semplici. Il calcio conosce una sola lingua. Un aneddoto su Osimhen? Ama la musica rap. Magari vi manderò qualche canzone (ride, ndr). Quando torna Victor in Italia? Non lo so precisamente, ma penso molto presto. Adesso è in Nigeria. Dove andrà in vacanza? A Mykonos, Santorini, starà in Grecia. Ama molto Parigi, Ibiza, Capri. Vorrebbe andare negli USA, ma è troppo lontano. Parlerò con Victor e lo pregherò di rimanere a Napoli almeno un anno”.

