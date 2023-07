Osimhen, il rinnovo: Un’opzione può favorire la trattativa!

Perseguono i contatti tra il club azzurro e l’agente Calenda per raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto: le ultime sul futuro dell’attaccante nigeriano

Nonostante l’interesse dei top club europei, il futuro di Victor Oismhen potrebbe essere ancora a Napoli. Reduce da una stagione straordinaria, il Psg avrebbe messo nel mirino l’attaccante nigeriano, soprattutto se Mbappé dovesse lasciare la Francia. Tuttavia, il presidente De Laurentiis desidera trattenere il calciatore sotto l’ombra del Vesuvio, a meno che non dovesse arrivare una proposta irrinunciabile. Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss, la dirigenza azzurra è in costante contatto con l’agente del calciatore per raggiungere un accordo per il rinnovo: il ritocco dell’ingaggio sarà cruciale per sbloccare la trattativa. Anche l’inserimento di un’eventuale clausola rescissoria potrebbe favorire l’affare e consentirne il buon esito, malgrado la volontà dell’ex Lilla di vestire ancora la maglia azzurra.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati