Opta, Gattuso il migliore dopo Sarri. Ma i dati vanno interpretati

“56.8% – Gennaro #Gattuso ha vinto il 56.8% delle partite allenate sulla panchina del Napoli in tutte le competizioni: tra gli allenatori partenopei con 20+ gare, solo Sarri ha fatto meglio M. Sarri 66.2% G. Gattuso 56.8% O. Bianchi 53.4% R. Benítez 52.7% C. Ancelotti 52.1%”.

Un utente ha risposto riportando i dati delle sconfitte.

“27.1% – Gennaro Gattuso ha perso il 27.1% delle partite allenate sulla panchina del Napoli in tutte le competizioni: tra gli allenatori con 20+ gare che hanno fatto + vittorie è il peggiore. M. Sarri 17.0% O. Bianchi 18.0% C. Ancelotti 22.0% R. Benitez 25.2% G. Gattuso 27.1%”.

Entrambi i dati vanno comunque interpretati. Le sconfitte all’inizio dell’avventura partenopea sono state dovute alla condizione disastrosa della squadra che ha trovato. Il Napoli è stato sconfitto anche in casa da avversarie modestissime. In questo campionato, la maggior parte delle partite perse sono arrivate quando le assenze erano tante, troppe.

Per quanto riguarda le vittorie, il dato è dovuto essenzialmente a una rosa più competitiva rispetto a quella di Benitez per fare un esempio. Rosa inferiore, invece, a quella che aveva a disposizione Maurizio Sarri. Poche sconfitte e non tante vittorie per Bianchi. Era il calcio degli anni ’80, molto chiuso, con tanti pareggi e decisamente meno gol.

