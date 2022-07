Non si tratta così uno come MERET

Si scrive Raffaele Di Fusco, si legge Competenza, sintesi e serietà.

Ne restiamo felicemente colpiti. Il discorso fila altroché. Un susseguirsi di tesi articolate rese semplici dal garbo di chi ha le idee chiare.

“Meret è stato bloccato nella sua crescita. Ad Empoli, lo scorso anno, ha subìto una violenza. Non è così che si tratta una delle migliori espressioni del ruolo italiani degli ultimi anni”. Crudo e vero il commento di Di Fusco. “Questa società manca chiaramente della Competenza specifica nella gestione dei suoi calciatori che sono pur sempre il suo patrimonio” dice il 12 caro a Maradona. “il portiere non è un ruolo come un altro, assolutamente no. Il portiere va oltre la prestazione. Necessita di una condizione psicologica di assoluta stabilità. Serenità e senso di fiducia che possono venire solo da una Società che ha spessore psico-pedagogico” sentenzia Di Fusco, dimostrando una competenza Educativa oltre che tecnica.

Gli chiediamo da dove nasce tanta confusione e se esistono metri di paragone a cui affidarsi per aver idee più fondate.

Il discorso vira su aziende di respiro internazionale e con alte capacità di mercato e gestione.

Viriamo su Psg e Milan.

“il lavoro sui portieri è certosino. Non comune. Il Psg nel suo modo di utilizzare ingenuamente Donnarumma e Navas è finito per ostruire le prestazioni di entrambi. Accade in contesti di mancata chiarezza. Il Milan invece ha fatto esempio inverso. Muovendosi per tempo nell’individuare in Maignan un ottimo erede rosso nero. Negli anni il ruolo del portiere è stato stravolto come il gioco del calcio ma è rimasto tale nei suoi aspetti psicologici. Il portiere è il portiere e vive di stima e fiducia”. Parole che sono sentenza.

Dure, crude ma sempre calde ed appassionate.

Hanno rabbia e disagio, il dolore di chi sarebbe pronto a dar un contributo ma è tenuto alla porta.

Sensazione del tutto personale.

Chiudiamo con parole di augurio e speranza. “Meret ha bisogno di capire. Sapere. Ha bisogno di Meret” punto e capo chiosa Raffaele Di Fusco.

