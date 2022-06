Nero a metà canta Kalidou Koulibaly

Cosa è il Razzismo?

Una forma di violenza selvaggia o piuttosto un ramo parentale della più becera Ignoranza?

Importa poco. Importa molto più il concreto.

Il tutto nasce da un articolo pubblicato nei giorni scorsi da IL GIORNALE a firma Claudio De Carli. Napoli è una città razzista? Napoli è un popolo razzista?

Secondo il collega De Carli, Koulibaly sarebbe stato a più riprese vittima di comportamenti ed offese a sfondo razzistico. Non riporteremo gli epiteti riportati nell’ articolo de Il Giornale, testata tanto cara al Cavaliere, ci sembrerebbe altrettanto svilente ribadirli. Altrettanto non amiamo ergerci a Difensori della Cultura napoletana, i suoi Valori e la Storia multi etnica. A volte l’Antirazzismo può apparire più stucchevole di chi lo pratica col silenzio.

La risposta è affidata allo stesso Koulibaly che a mezzo social ha non solo smentito le accuse ma ha voluto ribadire quanto questa città lo abbia adottato più che ospitato fine a farne un paladino di lotta e giustizia.

La testata al 90′ di Torino con la Juve somigliava tanto ai gol degli anni 80 di Diego quando si saliva al nord. Verbo non casuale. Kalidou che lo scorso anno ha ricevuto in compagnia di Ghoulam, il “Premio Rete Mediterranea per l’Impatto sociale”, a prescindere da questa pazza estate di rinvii, addii, arrivederci e magari accordi consensuali, resta Figlio di una Cultura di accoglienza che nulla ha da spartire col malcostume volgare del Razzismo.

Caro professor Bellavista quanto lavoro pedagogico c’è ancora da fare.

Napoli razzista? Neanche per sogno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati