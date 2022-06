Zerbin un altro talento nato nel nido del Napoli

Alessio Zerbin, classe ’99, cresciuto nelle giovanili dell’Inter per poi passare al Napoli grazie al DS Cristiano Giuntoli, ieri sera ha finalmente debuttato con la maglia della Nazionale Italiana.

Il CT Roberto Mancini ha un obbiettivo molto chiaro, lavorare sui giovani oggi affinché possano vincere domani.

Infatti ieri sera, a 20 minuti dalla fine del match, Mancini ha dato l’opportunità a Zerbin di mettersi alla prova. Un importante atto di fiducia, in particolar modo se si pensa che il risultato era 2-1 per l’Italia.

Ma Zerbin non ha deluso nessuno, nemmeno Mancini. Infatti la sua presenza si è vista e si è fatta sentire. Ha sempre cercato la palla, seppur con quale errore, è entrato in campo con coraggio, che di fatto lo ha ripagato.

Al termine della partita ha parlato ai microfoni di Rai Sport rilasciando delle dichiarazioni proprie di chi, anche se per pochi minuti, ha realizzato un sogno:

“È stato un percorso lungo e tortuoso, non me l’aspettavo. Due anni e mezzo fa giocavo qui a Cesena in serie C, ogni bambino sogna di andare in Nazionale. Non sto capendo quel che sta succedendo. Per quel che riguarda tatticamente, sì sono migliorato tanto in fase di realizzazione. Ci abbiamo lavorato molto col mister, prima facevo fatica.“

Prima di entrare le parole del CT Azzurro…

“Mancini mi ha detto di divertirmi, di andare in campo, di essere me stesso.“

Insomma un meraviglioso esordio per Zerbin, altro astro nascente proveniente dal Napoli, segno che il Club di DeLa ha capito qual è la chiave giusta per vincere: investire sul futuro e su i giovani.

