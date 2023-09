Tra il Sabbatico e la Macedonia, Spalletti sceglie la Nazionale. Dopo il Trionfo Tricolore, Tutti in Germania!

Ormai ci siamo manca poco, dopo il grande Trionfo Tricolore, atteso il 33 anni dai Napoletani, e l’anno sabbatico, per allontanare il Pit-Bull Adl, durato circa poche settimane, e che aveva tenuto tutti col fiato sospeso, torna sulla panchina, e udite udite, come CT della nostra nazionale, Mister Luciano Spalletti.

Infatti, e’ previsto per domani sera il debutto del tecnico di Certaldo, che raccoglie l’eredità proprio contro la squadra che mise fine ai sogni Mondiali del sultano Mancini.

E pensare che si giocò proprio alla ex Favorita, ma Mancini seppe dimostrare il contrario, la gara che mise fine alle speranze di tutti gli italiani di vedere gli azzurri partecipare, e perché no, trionfare al Mondiale Qatariota…La Macedonia, in quel caso, fu davvero indigesta per il tecnico jesino, Batte’ l’Italia 1 a 0 e fu così che da trionfatore dell’Europeo, divenne il primo responsabile di una eliminazione a dir poco assurda!

. Ma torniamo ai giorni nostri, il tecnico toscano, con ormai parenti stretti tra i Quartieri Spagnoli ed il Vomero, con tanto di tatuaggio Scudettato, si appresta a regalare un sogno ai tifosi azzurri, Pardon, della Nazionale, che sicuramente non attendono altro che rivedere quel gioco mnemonico che lo scorso anno ha dato lustro alla squadra Campione d’Italia ovverosia il Napoli!

È chiaro che quando parliamo di commissario tecnico non possiamo pretendere un lavoro che sia similare ad una squadra di Club, visti non solo i tempi tecnici che non lo permettono, ma anche la variante psico-fisica dei singolari attori in campo in questo determinato periodo di inizio campionato

La cosa importante però, è cominciare con il piede giusto cioè battere la Macedonia e conquistare i primi tre punti nella classifica che porta ad Euro 2024

Personalmente, spero che sia riuscito a fare lo stesso lavoro mentale, approfittando di questi giorni di allenamento, svolto a Napoli lo scorso anno. per tirare fuori il meglio di ognuno di loro, ricordando la gara del Renzo Barbera, un risultato che ancora oggi risulta essere presente sulla lista nera e va cassato con una prestazione di livello, e siamo certi che il toscanaccio di Certaldo riuscirà a trovare le parole e toccare le corde giuste dei suoi ragazzi

Tutto è pronto allora, tra 24 ore avrà inizio l’era Spalletti come diciamo da queste parti a’ maron t’ accumpagn , Lucia’...O per meglio dire, che quel filtro magico che hai usato in modo eccelso, per regalare Il Tricolore ai napoletani, possa essere di buon auspicio per portarci tutti ad Euro 2024 In bocca al lupo mister…. ma ricordati sempre che gli anni sabatici non si fanno per colpa dei presidenti, bisogna sempre avere rispetto per chi ti ha amato e non scappare da chi ti ha comandato!

https://www.persemprenapoli.it

