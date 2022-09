Raspadori “Napoli era quello che cercavo “. Dal ritiro della Nazionale, l’attaccante azzurro manda messaggi d’amore alla sua nuova squadra. Un momento importante della sua carriera, dove il salto di qualità, dalla provincia alla grande piazza, può sempre creare problemi di inserimento.

Al riguardo l’ex Sassuolo, sembra aver superato l’esame:

“Sicuramente il passaggio al Napoli è stato un grande cambiamento, sono molto contento e allo stesso tempo ambizioso, era quello che cercavo, di mettermi in difficoltà, ambire a qualcosa di più grande. Sono sempre stato un ragazzo ambizioso e sto vivendo tutto con equilibrio, sia nei momenti positivi che negativi. Dopo ogni successo o insuccesso è importante azzerare e ricominciare”.

Sciorina saggezza, Jack Raspadori, che al di là della giovane età, mostra grande maturità sia dentro che fuori dal campo.

Decisivo sia in campionato che in coppa, permane qualche dubbio sulla sua posizione in campo. Spalletti lo ha provato sia da punta o falso nueve, che da esterno, anche se la sua qualità migliore è proprio la duttilità tattica.

Fa chiarezza anche su questo punto, nella conferenza di Coverciano:

“Sentirsi dire dal CT di poter ricoprire più ruoli è motivo di orgoglio, il mio preferito davanti è la zona centrale, più vicino alla porta. Ma credo che il risultato più importante sia essere in grado di dare una mano alla squadra. Forse per le mie caratteristiche avere un attaccante al fianco mi farebbe esprimere al meglio, ma sono nato prima punta e mi viene più naturale giocare in mezzo”.

Con il rientro di Osimhen, avrà sicuramente più possibile di avere una spalla, in grado di creare spazi.

Torna anche sull’esperienza al Sassuolo, fondamentale nel suo processo di crescita:

“È grande motivo di orgoglio essere cresciuto in una società, che mi ha permesso di poter sbagliare, anche nei momento meno brillanti restando in campo e fare esperienza. Questo mi ha permesso di avere più sicurezza in me stesso, fondamentale per questo nuovo percorso a Napoli.”

A cui va aggiunto anche il lavoro fatto con allenatori, votati sempre al gioco e al bel calcio. Elemento che lo avvicina alle idee del tecnico partenopeo, che ha tanto insistito per portarlo a Castel Volturno.

Anche la gente di Napoli si sta affezionando a questo giovane ragazzo, cui pesa l’ingrato compito, di far diminuire Dries Mertens. Cosa quasi impossibile, ma sicuramente con il tempo e i risultati, anche Raspadori entrerà pesantemente, nel cuore dei tifosi. L’importante, come da lui stesso sottolineato, sara’ continuare a lavorare a testa bassa, sia nei momenti belli che in quelli brutti.

