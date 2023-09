“Quando i tuoi calciatori a destra sono Di Lorenzo, Politano…” Fabio Ravezzani, sull’ Italia, “attacca” cosi, e Napoli si arrabbia!

L’Italia, contro la non irresistibile Macedonia del Nord, non è andata oltre un deludentissimo 1-1 finale. A nulla è servito il gol di Ciro Immobile. Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha pubblicato un messaggio sui social criticando aspramente la prestazione dei calciatori allenati da mister Luciano Spalletti, al debutto sulla panchina degli azzurri:

“Quando i tuoi calciatori a destra sono Di Lorenzo, Politano e Zaniolo, a sinistra Dimarco, Zaccagni, Gnonto e Biraghi, non andrai mai molto lontano. Male tutti, ma Zaniolo è Donnarumma ci hanno affondato”.

Il pensiero di Ravezzani non è piaciuto soprattutto a tanti napoletani, ma non solo. Giovanni Di Lorenzo, in particolare, è da anni ormai il migliore terzino destro del campionato italiano, uno dei calciatori più forti nel suo ruolo. Una prestazione deludente come quella con la Macedonia non può certamente metterne in discussione il valore. Lo stesso Matteo Politano, male con la Macedonia, resta un buonissimo esterno. Lo stesso Dimarco, infine, ha recentemente giocato la finale di Champions League…

