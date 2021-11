Nazionale: i convocati per Svizzera e Nord Irlanda. Manca sempre Politano

Roberto Mancini ha diramato le convocazioni per le prossime due gare di qualificazione ai Mondiali. Ancora un nome nuovo per il Commissario Tecnico azzurro: tra i 28 per Svizzera (il 12 novembre a Roma) e Nord Irlanda (il 15 a Belfast), partite che decidono la qualificazione a Qatar 22, c’è il torinista Pobega, al debutto in Nazionale.

A centrocampo si aggiunge il milanista Tonali, il cui ritorno era annunciato, viste le numerose defezioni in mediana. Di nuovo arruolati alla causa i due centravanti, Belotti e Immobile, infortunati nelle ultime gare dell’Italia.

Rimane a casa Moise Kean, mentre Biraghi sarà il vice di Emerson. Ancora ignorato dal C.T. Matteo Politano. Al contrario degli altri “napoletani”, Meret, Di Lorenzo e Insigne, che invece domenica partiranno alla volta di Coverciano.

Ecco i convocati:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Genoa).

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Davide Calabria (Milan), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Lione), Gianluca Mancini (Roma)

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma), Tommaso Pobega (Torino), Sandro Tonali (Milan), Nicolò Zaniolo (Roma).

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Giacomo Raspadori (Sassuolo).

