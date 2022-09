Nations League: Politano torna a casa

Niente da fare per Matteo Politano, il giocatore del Napoli è stato costretto ad alzare bandiera bianca e ad abbandonare il ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. L’infortunio subito nella gara contro il Milan non è guaribile in pochi giorni e lo staff medico dell’Italia ha preferito lasciar tornare il giocatore a Napoli dove proseguirà il suo percorso di cure e terapie. L’ex Inter non prenderà quindi parte alle gare di Nations League con la selezione di Mancini.

Politano, La SSC Napoli, tramite il proprio sito, ha così comunicato:

“Matteo Politano lascia la Nazionale e rientra a Napoli. L’attaccante azzurro, che domenica a San Siro contro il Milan aveva subìto un trauma distorsivo alla caviglia destra, dopo la valutazione dello Staff medico della Nazionale tornerà all’SSCN Konami Training Center dove inizierà la riabilitazione”.

La speranza e l’obiettivo del Napoli è quello di recuperare il calciatore per la ripresa del campionato contro il Torino.

Politano, Si fa male durante Milan-Napoli

Lascia dunque il ritiro azzurro Matteo Politano, che ricordiamo, durante la gara, vinta poi a San Siro contro il Milan, lui aveva siglato il vantaggio su calcio di rigore, ha dovuto essere sostituito per infortunio al minuto 66′ da Zerbin, dove aveva riportato un trauma distorsivo alla coscia destra

