Nations League: Inghilterra-Italia, Formazioni Ufficiali, Di Lorenzo Titolare

Ecco l’Undici Azzurro che affrontera’ l’inghilterra, al Molineux di Wolverhamprton, in uno stadio vuoto, per la 3^giornata di Nations League . Mancini cambia ancora tanto: in difesa ci sono Di Lorenzo, Acerbi e Gatti oltre a Dimarco. Torna Frattesi a centrocampo. Pessina e Pellegrini nel tridente con Scamacca. Southgate manda in campo gli ‘italiani‘ Tomori e Abraham. In campo anche Sterling e Grealish. Calcio d’inizio alle 20.45

LE FORMAZIONI UFFICIALI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Ramsdale; James, Maguire, Tomori, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Sterling, Mount, Grealish; Abraham. Ct Southgate.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Gatti, Acerbi, Dimarco; Frattesi, Locatelli, Tonali; Pessina, Scamacca, Pellegrini. Ct Mancini

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati