Napoli primeggia anche con i Nazionali

Napoli primeggia anche nelle varie nazionali, in cui sono impegnati i propri calciatori.

La prodezza con cui Giacomo Raspadori ha regalato la vittoria all’Italia, ha aperto la strada alle altre gemme dei suoi compagni di club, sparsi per il mondo.

Le indicazioni che arrivano da San Siro sono ottime anche per Luciano Spalletti, che ha avuto un’altra riprova, della duttilità e del senso del gol del classe 2000, prerogative già evidenziate col Napoli, che saranno utilissime già sabato prossimo, contro il Torino.

Quasi nello stesso momento si giocava Georgia-Macedonia del Nord, dove brillava ancora una volta la stella di Khvicha Kvaratskhelia. Giocate sontuose per l’esterno partenopeo, propizia un’autorete e si regala una marcatura personale. Vittoria che vale per la Georgia la promozione, nella Lega B di Nations League, dove è scesa l’ Inghilterra. Questo potrebbe dare al numero 77 un turno di riposo, per il prossimo impegno, risparmiando energie per la sfida con la squadra di Juric. Decisivo nella sfida tra Messico e Perù, Hirving Lozano autore del gol vittoria. Con l’infortunio di Politano, il suo impiego diventa fondamentale, ma giocherà contro la Colombia, Mercoledi alle 04 di mattina ( ora italiana), sarà dunque a Castel Volturno nella giornata di Venerdì, per lui solo la possibilità di partecipare all’allenamento di rifinitura con la squadra.

Prosegue nel suo magic moment Mario Rui anche con il Portogallo, suo l’assist per Bruno Fernandes per il raddoppio dei lusitani, nel poker rifilato alla Repubblica Ceca. La nazionale portoghese prende la testa del proprio girone e mercoledì affronterà la Spagna, sconfitta dalla Svizzera.

Non sarebbe preoccupante, secondo i giornali locali, la situazione di Rrahmani, che non ha partecipato alla sconfitta del Kosovo contro l’Irlanda del Nord. Sarà valutato nei prossimi giorni, per la partita contro Cipro.

È stato annullato un gol a Leo Ostigard, nella sconfitta della Norvegia contro la Slovenia. Il centrale difensivo del Napoli, resta in campo per novanta minuti, offrendo una buona prestazione, con un paio di occasioni pericolose create.

Si gioca in queste ore la partita tra Bielorussia e Slovacchia, con Lobotka regolarmente in campo dal primo minuto.

Piotr Zielinsky è stato uno dei migliori della Polonia contro l’Olanda, non è bastato però ad evitare la sconfitta, questa sera ultima partita contro il Galles.

Ha giocato tutta la partita Kim Min jae, con la sua Corea del Sud, nel pareggio per 2 a 2 contro il Costa Rica. Nessuna ammonizione per lui, giocherà alle 13 italiane di mercoledì, contro il Camerun, avendo quindi la possibilità di anticipare il rientro, nel capoluogo campano.

Perde di misura, l’Uruguay contro l’Iran, in campo per 85 minuti Olivera , prossima partita contro il Canada, anche lui rientrerà all’ultimo agli ordini di Spalletti.

Non è stato un buon compleanno per Eljif Elmas, perde con la Macedonia contro il compagno georgiano, possibilità di rialzare la china lunedì sera, contro la Bulgaria.

Bisognerà in ogni caso, fare un punto della situazione generale, solo nelle ultime ore che precedono la sfida contro il Torino, per trovare il Napoli migliore da mandare in campo.

Considerando che nella prossima settimana, si affronterà anche l’Ajax in champions league.

Un tour de force che non conoscerà pause, fino al 12 Novembre.

