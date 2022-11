Mondiali Qatar: Zielinski per la consacrazione

Piotr Zielinski tra genio e discontinuità. Una luce ad intermittenza, che si accende, e si spegne senza apparente motivo. Per brillare, in tutto il suo splendore. A Napoli, qualcosa sembra essere cambiato e il Mondiale sarà l’occasione della definitiva consacrazione

Il Corriere dello Sport, per la sfida che questo pomeriggio, che vedra’ impegnati il Messico di Lozano e la Polonia di Zielinski offre un ottimo focus sull’occasione mondiale di Piotr, che a Napoli vive l’anno della consacrazione, all’insegna della continuità. Ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it:

“Per spazzare via anni di critiche travestite da rimpianti (sempre la stessa storia, ovunque), per confermare di aver trovato continuità e scintille, per dimostrare una volta per tutte di essere una stella. Al mondo intero: inno polacco, inchino e vai Zielinski. Zielo di Polonia ma anche di Napoli: oggi capiterà che lui e il Chucky divideranno il popolo azzurro delle simpatie, è inevitabile, ma vederli debuttare faccia a faccia in Qatar sarà soprattutto una soddisfazione per il club, per Spalletti e per la gente (…) Maglia diversa ma stesso numero: 20 Zielinski (…) Piotr è un centrocampista chic, un potenziale fuoriclasse ma anche uno che – vai a capire il perché – attacca e stacca la spina con la stessa semplicità con cui tratta il pallone. Eccole: le famose critiche travestite da rimpianti. La sua crescita nell’approccio e quella capacità tutta nuova di aggredire le partite con la tenacia del mediano-lottatore, però, non sono passate inosservate: dal campionato italiano alla Champions, passando per la Polonia. Che ora, sin da oggi, si aspetta da Zielo un rendimento simile (…) è lui uno dei più attesi della Nazionale polacca“. 10 polacchi d’Italia scenderanno in campo questo pomeriggio in Qatar2022.

