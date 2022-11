Mondiali Qatar: Lozano, Ora il riscatto!

Questo pomeriggio farà il suo debutto nel Mondiale Qatar2022. Hirving Lozano ha scaldato i motori ed è deciso a prendersi il suo Messico per mano e a trascinarlo il più lontano possibile nella massima competizione calcistica al mondo

Il Corriere dello Sport dedica ampio spazio alla sfida che questo pomeriggio alle ore 17:00 metterà l’una di fronte all’altra il Messico di Lozano e la Polonia di Zielinski. Con un occhio di riguardo alla storia recente del messicano, vittima di un destino spesso avverso, fatto di infortuni, di cui quello al collo rimediato in Nazionale, potenzialmente devastante. Ecco quanto evidenziato da persemprenapoli.it

“In principio fu il ginocchio, il «retaggio» d’un infortunio «vecchio» (…) Poi ci fu il Covid (…) E quando arrivò il problema ad una coscia si poteva pure accogliere con un sorriso quell’ennesimo sgambetto del destino (…) L’11 luglio del 2021 (…) in quel Messico-Trinidad e Tobago (…) al decimo minuto d’una sfida decorativa, la sorte scelse ancora El Chucky come vittima e in quel pallone apparentemente inutile, un capriccio da atleta vero, si nascondeva un agguato (…) Scontro frontale con il portiere avversario, ferita paurosa ad uno zigomo, il terrore dipinto sul viso dei suoi compagni, storditi e quasi straziati dinnanzi a Lozano, svenuto (…) «Grazie ai medici sono stato fuori solo per tre mesi, ma era un miracolo essere sopravvissuto» (…) Il Mondiale è un risarcimento che la dea bendata offre al chuky per riprendersi un pezzo di se stesso ed offrirlo anche a quel Napoli che nel 2019, sollecitato da Ancelotti, scelse di crederci: 40 milioni, più otto di commissioni varie, per regalarsi quel «diavoletto» che in Russia aveva sedotto quell’allenatore ritenuto un mito“. Oggi alle 17:00 tocca a lui.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli222/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati