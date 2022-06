Mancini: “Abbiamo Avuto Occasioni Più Clamorose Di Loro, Ma Dobbiamo Fare Gol”

Roberto Mancini, CT della nazionale italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della gara pareggiata 0-0 con l’Inghilterra e valevole per il terzo turno di Nations League:

“Abbiamo avuto diverse occasioni, forse più clamorose delle loro, ma i ragazzi nel complesso sono stati molto bravi. Hanno fatto una buona gara, non era semplice. Prestazione? Dobbiamo migliorare molto, soprattutto quando attacchiamo dobbiamo far gol. Nel primo tempo abbiamo avuto tre occasioni che non dobbiamo sbagliare. Però dobbiamo migliorare.

“A volte sbagliavamo qualche passaggio in uscita ma ci stanno, fa parte del percorso di crescita. Gatti oggi all’esordio era un po’ teso prima della partita poi si è un po’ rilassato. Se l’ho fatto giocare – prosegue Mancini – è perché penso che possa diventare un bravissimo difensore per il futuro. Ma anche Esposito ha fatto bene. Anche quando è entrato Gnonto ha dato vivacità ma nel complesso hanno fatto tutti molto bene.“

“Non pensavamo di fare abbastanza bene come abbiamo fatto. Questa gara non era semplice. Alcuni ragazzi hanno debuttato, altri venivano da un paio di partite ma sono stati bravi. La Germania martedì prossimo? Vanno a casa Florenzi e Tonali che sarà squalificato. Pensavo andasse peggio e non me l’aspettavo, ma dobbiamo lavorare ancora su tante cose – conclude Mancini – perché la strada è ancora lunga e piena di insidie”.

