Kvaratskhelia bomber di Nations League.

Un altro premio per il talento Georgiano, dopo quello in serie A, come miglior calciatore del mese, arriva la celebrazione anche dall’ UEFA. Celebrato sull’ account ufficiale della federazione, come cannoniere della manifestazione: 6 gol in 9 gare oltre 5 assist decisivi.

Sarà difficile ora tenere nascosto il colpo di mercato di Giuntoli, nell’ombra, adesso che in Europa tutti lo stanno conoscendo.

Superstar in the making

Questo il tweet UEFA, stella in divenire, in grande crescita a cui vanno aggiunte le prodezze già mostrate nel campionato italiano.

La Georgia non andrà ai mondiali, ma il suo talento ha dato prova del suo valore, esibendosi anche come rigorista, una caratteristica che può tornare molto utile anche a Spalletti.

Ne ha parlato quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il grande ex di Napoli e Torino, Claudio Sala. Accostato proprio a lui nelle ultime ore:

“Kvaratskhelia è un grande giocatore, lo sto scoprendo quest’anno, un po’ mi somiglia, lui è due volte me..per via del numero, 77, doppio 7, quello che avevo io”

Ci scherza su, l’ex ala granata, ma sottolinea le somiglianze col giocatore del Napoli, nel saper giocare con entrambi i piedi, nel dribbling e nelle finte e controfinte che mandano a sedere gli avversari.

Qualità che il napoletano aveva fatto vedere nel gol segnato al Monza in campionato, che ha riproposto quasi in fotocopia contro la Macedonia del Nord.

Due indizi fanno una prova, le sue giocate non sono casuali, né improvvisate, ma farina propria del suo sacco.

Unico pensiero che potrebbe avere ora Spalletti è se impiegarlo da trequartista, ruolo che ricopre con la sua nazionale. Posizione che come abbiamo visto da queste partite di Nations League, lo porta più spesso al calciare in porta e a segnare più gol.

Problemi che qualunque allenatore vorrebbe avere, soprattutto il tecnico partenopeo, ora che dovrà rinunciare ancora per qualche partita ad Osimhen.

Intanto sono rientrati a Castel Volturno Lobotka e Zielinsky dopo gli impegni con le rispettive nazionali, subito in campo per allenamento di scarico. Palestra e terapie per Politano ed Osimhen, in attesa del rientro di tutti gli altri. In vista del Torino da monitorare soprattutto Kim, che tornerà a Napoli solo giovedì. Lozano e Olivera direttamente venerdì, quindi solamente con un allenamento disponibile. Ultima sosta comunque, poi si tirerà dritto fino al mondiale.

