Il tempo è galantuomo. Gli stipendi non dicono la Verità

Piaccia o no, il Calcio promuove un modello.

Di vita, di educazione e di mercato.

Business estremo e repentino, poca umana partecipazione ma resta un modello per milioni di persone. Forse miliardi.

Qatar 2022 è senza dubbio la vetrina più esasperata eppur vera che il calcio moderno può dare.

Il Calcio di Qatar 2022 è una fotografia sul mondo.

Diritti civili, democrazie, emergenza climatica, soldi, stipendi e tematiche sociali.

Non solo atleti ma uomini da tutti i continenti.

Il mondiale è per il calcio come l’Olimpiade per la maratona. Appuntamento con la, Storia.

Si combattono nuove guerre e si riportano alla mente scontri mai davvero finiti.

Iran-Usa oggi Argentina – Inghilterra con Maradona, le isole Falkland e la mano de Dios.

Gli escrementi possono far nascere fiori o restare tali.

Dipende da come guardi il mondo recita una canzone celebre degli Arabe de Palo.

Il focus quotidiano ci è dato da una indagine condotta da “Calcio e Finanza”. Testata di approfondimento sulle questioni che legano il calcio ai suoi mercati.

Business estremo abbiamo detto.

Analisi dei compensi degli allenatori presenti in Qatar, il tema.

Si va dai 6,5 milioni di euro di Flick, tecnico della Germania che rischia seriamente di uscire ai gironi ai 130 mila euro di Kadri tecnico della Tunisia.

Tunisia da ieri nella storia. Tunisia che torna in patria da eroe. Battuta la Francia di Deschamps e dei suoi 3,8 milioni netti. I cugini “sopportati” di secondo o terzo grado.

Il mondo attraverso il calcio si manifesta. Dice di disparità impressionanti. Dice di divari infiniti e che il campo non giustifica.

Aliou Cisse’, c. t. del Senegal, con i suoi 310 mila va agli scontri successivi e Martino del Messico con quasi 3 milioni, fa le valigie e torna a casa.

Non scopriamo certo l’acqua calda, sappiamo perfettamente che il calcio rispecchia le ricchezze dei Paesi, in questo calcio o industria non hanno differenza.

Gli Arabi ricchissimi ed i Qatarioti tornano a casa e questo un po’ ci riconcilia con la vita reale.

Il calcio è giusto?

Ognuno ha la sua personale risposta.

Il calcio non lo so per certo ma il tempo è galantuomo.

